РЖД потребовали от ЕС отменить введенные санкции

Санкции Европейского союза в отношении РЖД мешают холдингу выполнять гуманитарные и социально значимые функции, поэтому их стоит отменить. С этим обращением к Совету ЕС выступила российская компания, сообщила ее пресс-служба в Telegram-канале.

«РЖД направили в Совет Евросоюза заявление об отмене ограничений, наложенных в отношении компании», — говорится в сообщении холдинга.

РЖД считают, что санкции ЕС являются дискриминационными по отношению к населению России. Дело в том, что они, по словам представителей компании, ограничили возможности ОАО «РЖД» по выполнению гуманитарных и социально значимых функций.

«Помимо того, они противоречат актам ЕС и значительному количеству норм международного права», — добавили в РЖД.

После начала специальной операции РФ на Украине немецкий концерн Siemens уведомил РЖД о приостановке исполнения контракта на поставку новых высокоскоростных электропоездов «Сапсан», писала газета «Известия».