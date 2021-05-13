Рынок семян возьмут под контроль в России

Законопроект о семеноводстве, который внесли в Госдуму год назад, предложили дополнить поправками. Изменения позволят Россельхознадзору блокировать партии импортных семян. Как рассказал первый заместитель председателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, поправки очистят российский рынок от фальсификата и зараженного посевного материала.

«Важная цель поправок и всего законопроекта — обеспечить прослеживаемость семян, от момента ввоза до реализации или вывоза. Мы считаем, что такая система необходима. <…> Она станет надежной защитой от попадания на территорию нашей страны „серого“, а иногда зараженного посевного материала», — приводит «Парламентская газета» слова сенатора.

Митин подчеркнул, что вопрос создания федеральной государственной информационной системы по ситуации с семенами вызвал серьезную дискуссию. По его словам, в поправках расписаны полномочия Россельхознадзора при проверке импортных семян на ГМО. Ведомству дадут право запрещать использовать посевной материал, который не прошел испытания. К разработке изменений привлекли академиков РАН, экспертов и селекционеров.

В апреле глава минсельхозпрода Московской области Сергей Воскресенский рассказал, что в этом году посевные земли в регионе увеличат до 614 тысяч гектаров. Это на 84 тысячи гектаров больше, чем было раньше.