Рычагов влияния много. Экономист назвал стимулы для Запада нормализовать отношения с Россией

В распоряжении России есть достаточно рычагов, чтобы ответить на вводимые западным миром экономические санкции и оказать сильное влияние. Об этом «360» заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец.

На первое место эксперт поставил экспорт газа в страны Евросоюза. Он не исключил, что у европейцев начнется экономический коллапс, если к отопительному сезону Россия прекратит поставки теплоносителя.

«Понятно, что угрозы отключения газа для Европы — это один из стимулов начать договариваться с Россией о нормализации отношений», — заявил Зубец.

Вторым по важности он назвал поставки цветных металлов палладия и титана. По словам эксперта, под контролем России находится 40% палладия по всему миру. Этот металл используют в автомобилестроении.

«То есть, в принципе, Россия одним движением руки может остановить 40% мирового производства автомобилей», — пояснил эксперт.

Еще одним важным экспортным продуктом Зубец назвал инертные газы, задействованные в производстве электроники.

«Россия совместно с Украиной контролируют порядка 30−40% этого мирового производства. Введение эмбарго на поставку газов может привести к тому, что сильно пострадавшая электронная промышленность Запада понесет еще большие потери», — не исключил Зубец.

Он напомнил, что Россия остается мировым лидером по поставкам пшеницы и зерновых. Накануне правительство ввело запрет на их поставки за границу.

«Это происходит на фоне того, что мировые цены на продовольствие продолжают расти, а пшеница растет без остановки. Это сильно расстраивает собственно логистику и производство, а также это серьезная угроза для этих стран, которые зависят от этих поставок», — подытожил эксперт.

Правительство России ввело временное ограничение на поставки зерновых в страны Евразийского экономического союза всех видов сахара по всему миру. В кабмине пояснили, что идут на такой шаг для защиты внутреннего рынка продовольствия. Ограничение на экспорт зерна продлится до 30 июня, запрет на вывоз сахара — до 31 августа. Поставлять эти виды продукции за пределы России можно только в виде гуманитарной помощи или в рамках международных транзитных перевозок.