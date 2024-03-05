Общество 05 марта 2024, 16:06 Рыбопромышленники призвали обнулить пошлины на экспорт трески и краба Комиссия РСПП предложила снять пошлины для части рыбной продукции РИА «Новости»

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Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре одобрила инициативу по снятию экспортных пошлин с некоторых видов продукции. Об этом РИА «Новости» заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

Он отметил, что комиссия подготовит обращение к президенту РСПП Александру Шохину с просьбой обнулить пошлину для продукции из минтая, трески, иваси и других видов рыб. По словам Зверева, добытчики терпят убытки из-за огромного количества некоторых видов биоресурсов, из-за чего рентабельность начала «трещать по швам».

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«Речь о треске — филе, мороженой рыбе, клипфиксе, минтае — мороженой рыбе, филе, фарше, сурими, а также мороженой иваси и глубоководном крабе», — подчеркнул он.

Ранее МИД Бразилии расширил номенклатуру рыбы, которую разрешили поставлять в Россию. На прилавках отечественных магазинов также увеличится ассортимент бразильских зерновых и мяса.