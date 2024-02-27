Мир 27 февраля 2024, 19:57 Поставки мяса и рыбы из Бразилии в Россию увеличат Генсек МИД Бразилии: на российском рынке будет больше мяса и рыбы из страны РИА «Новости»

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Бразилия расширяет номенклатуру поставок зерновых, мяса и рыбы в Россию. Об этом заявила генеральный секретарь МИД южноамериканской страны, сопредседатель комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Мария Лаура да Роша. Ее слова привело РИА «Новости».

«Мы договорились и расширении номенклатуры поставок из Бразилии в Россию, включая зерновые, мясо и рыбу», — сказала дипломат.

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По словам да Роши, в рамках энергетического сотрудничества бразильская сторона высоко оценила поставки российского дизельного топлива, а также поддержала планы по наращиванию экспорта природного газа. Также стороны договорились развивать сотрудничество в сферах экономики, культуры и образования.

В 2023 году Бразилия нарастила объемы взаимной торговли с Россией вопреки санкциям Запада, преодолев проблемы в области страхования, логистики и проведения платежей. По словам посла Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соареса, страны нарастили взаимную торговлю до рекордного уровня.