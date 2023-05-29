Общество 29 мая 2023, 11:03 «Рыбная неделя в Москве» представила широкий ассортимент продукции Москвичам рассказали, что можно купить на фестивале «Рыбная неделя» Сайт мэра и правительства Москвы

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Отечественные производители представили на мини-рынках фестиваля «Рыбная неделя в Москве» широкий ассортимент продукции. Свою рыбу на площадках найдет любой гурман, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Треска в разных видах, минтай, корюшка, в том числе вяленая, стейки из нерки, чавычи, зубатки пестрой, окуня и палтуса синекорого, и даже чипсы из сома и филе сельди в масле с можжевельником, — все это есть на главных рынках столицы.

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Производители представили не только широкий ассортимент. Но и сопроводили его приемлемыми ценами и акциями.

Купить рыбу можно на площадках по адресам:

Коптевский бульвар, владение 18 (парк «Бригантина»);

проезд Серебрякова, владение 14, строение 23;

сквер у Гольяновского пруда;

сквер у станции метро «Некрасовка»;

станция метро «Алма-Атинская» (улица Ключевая, владение 22, корпус 1);

бульвар Дмитрия Донского, владение 11;

улица Матвеевская, владение 2;

улица Митинская, владение 31;

Зеленоград, бульварная зона 16-го микрорайона.

Продукцию привезли специально для фестиваля «Рыбная неделя в Москве». Он проходит в городе в седьмой раз и не перестает пользоваться успехом у жителей и гостей столицы. Приобрести товар и просто прогуляться по наряженным улицам можно до 4 июня.

На этих выходных в парке Горького прошел турнир по рыбной ловле. Он собрал 500 спортсменов.