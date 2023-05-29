29 мая 2023, 11:03
«Рыбная неделя в Москве» представила широкий ассортимент продукции
Москвичам рассказали, что можно купить на фестивале «Рыбная неделя»
Отечественные производители представили на мини-рынках фестиваля «Рыбная неделя в Москве» широкий ассортимент продукции. Свою рыбу на площадках найдет любой гурман, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.
Треска в разных видах, минтай, корюшка, в том числе вяленая, стейки из нерки, чавычи, зубатки пестрой, окуня и палтуса синекорого, и даже чипсы из сома и филе сельди в масле с можжевельником, — все это есть на главных рынках столицы.
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Производители представили не только широкий ассортимент. Но и сопроводили его приемлемыми ценами и акциями.
Купить рыбу можно на площадках по адресам:
- Коптевский бульвар, владение 18 (парк «Бригантина»);
- проезд Серебрякова, владение 14, строение 23;
- сквер у Гольяновского пруда;
- сквер у станции метро «Некрасовка»;
- станция метро «Алма-Атинская» (улица Ключевая, владение 22, корпус 1);
- бульвар Дмитрия Донского, владение 11;
- улица Матвеевская, владение 2;
- улица Митинская, владение 31;
- Зеленоград, бульварная зона 16-го микрорайона.
Продукцию привезли специально для фестиваля «Рыбная неделя в Москве». Он проходит в городе в седьмой раз и не перестает пользоваться успехом у жителей и гостей столицы. Приобрести товар и просто прогуляться по наряженным улицам можно до 4 июня.
На этих выходных в парке Горького прошел турнир по рыбной ловле. Он собрал 500 спортсменов.
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