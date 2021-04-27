Рыба подошла к белухам, попавшим в ледовую ловушку

К белухам, которые оказались в ледовой ловушке в национальном парке «Берингия» на Чукотке, подошла рыба. По мнению специалистов, белухи могут питаться навагой.

«Мы продолжаем наблюдать за белухами, которые попали в ледовый плен в бухте Пенкигнгэй. Позавчера инспектор национального парка „Берингия“ Артур Апалю в очередной раз выезжал к полыньям. Он отметил, что в проливе Сенявина начался активный подход наваги — об этом сообщают рыбаки села Янракыннот», — сообщили представители нацпарка в Instagram.

Сотрудники предположили, что в бухте Пенкигнгэй, где сейчас находятся белухи, появилась рыба. По словам инспектора, животные стали активнее и выглядят более упитанными, слабых особей больше не наблюдается.

На прошлой неделе в трех полыньях на Чукотке оказались заперты около 20 белух. Ученые отметили, что у них довольно высокие шансы дожить до потепления. Обычно пролив Сенявина покрыт льдом до июня. При этом прикармливать животных, пока у них есть рыба, не стоит, заявили специалисты. Это может причинить больше вреда, чем пользы.