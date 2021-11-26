Блогер указал на схожесть менталитетов русских и иранцев

Между иранцами и русскими нашлось много общего. Блогер Кристина Бошчех указала на схожее чувство юмора, менталитет и предпочтения в литературе у жителей обеих стран.

Бошчех рассказала «Мосленте», что уехала в Иран вслед за мужем — уроженцем этого государства. Общие черты местных жителей и русских она наблюдала, живя в Тегеране.

При знакомстве с будущим супругом блогер выяснила, что он хорошо говорит на ее родном языке и слушает русскую музыку. После переезда сходств между представителями двух национальностей оказалось больше.

«У русских и иранцев гораздо больше общего, чем нам кажется. <…> Мы понимаем юмор друг друга, читаем одни и те же книги — иранцы любят и понимают нашу классику. Как оказалось, у нас очень много точек соприкосновения», — заметила Бошчех.

Она добавила, что у русских и иранцев схож и менталитет, если не обращать внимания на религиозные аспекты.

По словам блогера, построить отношения с мужем ей помогли именно замеченные сходства.

Ранее переехавшая в Израиль россиянка заявила, что иностранцы берутся за любую работу. Они не упускают шанса заработать, даже если некомпетентны в вопросе.