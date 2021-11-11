Русская эмигрантка описала менталитет иностранцев

Нина Лапшов, россиянка, переехавшая в Израиль, поделилась своими наблюдениями о менталитете местных жителей и рассказала, чем, по ее мнению, иностранцы отличаются от русских. Об этом написала Lenta.ru.

«Здесь многие берутся за работу даже в том случае, если совершенно в ней некомпетентны. Последствия их не волнуют, есть шанс заработать — и отлично», — отметила Нина.

Она добавила, что в Израиле люди меньше, чем в России, зациклены на чужом мнении. Они ценят свой комфорт и умеют отстаивать личные границы.

Третьим отличием россиянка назвала то, что в Израиле почти не пьют алкоголь. В кафе и барах он стоит очень дорого.