  • Руководство красноярской артели знало об общежитиях в зоне затопления

    21 октября 2019, 12:09

    Нина Петлинова

    Генеральный директор компании-собственника красноярской золотодобывающей артели ООО «Сисим» знал о том, что временные общежития расположены в зоне затопления при возможном разрушении дамб. Об этом заявила судья Марина Попцова во время заседания в Красноярске, пишет «Интерфакс».
    Руководство красноярской артели знало об общежитиях в зоне затопления

    «О том, что общежития построены в зоне затопления, знали все, в том числе и генеральный директор», — сказала она.

    Авиация МЧС найдет пропавших без вести после прорыва дамбы

    Подробнее

    В понедельник, 21 октября, Железнодорожный районный суд Красноярска выбирает меру пресечения для генерального директора, начальника и мастера горного участка компании ООО «Сисим».

    Разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов на золотодобывающей артели реки Сейба произошло 19 октября около 20:00 по московскому времени в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края. Поток воды затопил два рабочих общежития и некоторые бытовые постройки поселка.

    Следствие определило, что разрушенные дамбы были «возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи». Их строительство началось в 2017 году.

    По данным холдинга «Сибзолото», в результате погибли 15 человек, пятеро пропали без вести. Еще 44 человека получили травмы различной степени тяжести, восемь из них сейчас находятся в больнице.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Задержаны генеральный директор компании-собственника артели ООО «Сисим», а также работающие в этой организации начальник и мастер горного участка.