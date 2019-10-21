Руководство красноярской артели знало об общежитиях в зоне затопления

«О том, что общежития построены в зоне затопления, знали все, в том числе и генеральный директор», — сказала она.

Авиация МЧС найдет пропавших без вести после прорыва дамбы Подробнее

В понедельник, 21 октября, Железнодорожный районный суд Красноярска выбирает меру пресечения для генерального директора, начальника и мастера горного участка компании ООО «Сисим».

Разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов на золотодобывающей артели реки Сейба произошло 19 октября около 20:00 по московскому времени в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края. Поток воды затопил два рабочих общежития и некоторые бытовые постройки поселка.

Следствие определило, что разрушенные дамбы были «возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи». Их строительство началось в 2017 году.

По данным холдинга «Сибзолото», в результате погибли 15 человек, пятеро пропали без вести. Еще 44 человека получили травмы различной степени тяжести, восемь из них сейчас находятся в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Задержаны генеральный директор компании-собственника артели ООО «Сисим», а также работающие в этой организации начальник и мастер горного участка.