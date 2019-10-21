Опубликован список погибших, пострадавших и пропавших при прорыве дамб
Холдинг «Сибзолото» выразил соболезнования семьям всех погибших. «Стихия забрала жизни 15 наших товарищей, пять пропали без вести, девять старателей в больнице», — сказано на сайте.
Список погибших:
1. Поросенов Сергей Иванович (машинист бульдозера D-275);
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2. Толипов Дмитрий Борисович (гидромониторщик);
3. Кожин Антон Михайлович (гидромониторщик);
4. Данилов Александр Михайлович (водитель КАМАЗ-вахта);
5. Мазепов Алексей Викторович (водитель КАМАЗ-вахта);
6. Боровской Александр Петрович (водитель КАМАЗа-трала);
7. Пронин Виктор Викторович (токарь);
8. Боярсков Игорь Сергеевич (элетрогазосварщик);
9. Свиридов Александр Евгеньевич (водитель погрузчика LW-500);
10. Фомичев Денис Сергеевич (водитель погрузчика LW-500);
11. Семешков Геннадий Евгеньевич (машинист экскаватора PC-400);
12. Трофимов Валерий Владимирович. г. Мариинск, 17.09.1971 (охрана);
13. Максимов Павел Александрович. поселок Шира, 20.06.1993 (охрана);
14. Юдин Игорь Геннадьевич. г. Канск, 03.01.1961 (охрана);
15. Бельдянов Александр Анатольевич, г. Ужур, 04.08.1972 (охрана).
Губернатор Красноярского края Александр Усс выделит семьям всех погибших по одному миллиону рублей. Об этом в понедельник, 21 октября, заявила министр соцполитики края Ирина Пастухова. Компенсацию получат родственники всех 15 пострадавших, независимо от места их проживания.
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Пропали без вести:
1. Козел Александр Вячеславович (вальщик леса);
2. Еременко Вячеслав Викторович (электрогазосварщик);
3. Амосов Юрий Владимирович, Заозерный Красноярского края (промывальщик геологических проб);
4. Гриценко Евгений Валерьевич. Поселок Тиссуль Кемеровской обл. 26.08.1980 (охрана);
5. Азимов Дишпод Абдужапарович (водитель погрузчика LW-500).
На сайте холдинга «Сибзолото» сказано, что при сходе селевого потока пострадали 44 человека. Девять из них нуждались в госпитализации, четверо находятся в тяжелом состоянии. По данным «Интерфакса», на момент публикации материала один из пострадавших выписался по собственному желанию. Информации о том, кто именно покинул больницу, пока нет.
В больнице:
1. Шпагин Александр Владимирович (водитель автокрана);
2. Бацалай Николай Николаевич (водитель КАМАЗ-топливозаправщик);
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3. Дамба Андрей Николаевич (машинист бульдозера);
4. Епишин Андрей Викторович (машинист экскаватора PC-400);
5. Смирнов Вадим Анатольевич (слесарь-моторист);
6. Тимохин Тимофей Александрович (электрогазосварщик);
7. Асочанов Дмитрий Валентинович (охрана);
8. Астафьев Анатолий Сергеевич (гидромониторщик);
9. Чаптыков Андрей Григорьевич (машинист экскаватора PC-400).
Прорыв дамбы на золотодобывающем прииске Сейба в Красноярском крае произошел в ночь на 19 октября. На рабочий поселок обрушился селевой поток, высота волны которого достигала пяти метров. На его пути оказались два временных общежития. Понедельник, 21 октября, в регионе объявили днем траура.