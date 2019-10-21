  • Опубликован список погибших, пострадавших и пропавших при прорыве дамб

    21 октября 2019, 09:45

    Нина Петлинова

    На сайте холдинга «Сибзолото» появился список с именами и должностями всех, кто погиб и пропал без вести при прорыве дамб на реке Сейба в поселке золотодобывающей артели «Сисим». Кроме того, там указали имена девяти пострадавших, которые в данный момент госпитализированы.
    Опубликован список погибших, пострадавших и пропавших при прорыве дамб

    Холдинг «Сибзолото» выразил соболезнования семьям всех погибших. «Стихия забрала жизни 15 наших товарищей, пять пропали без вести, девять старателей в больнице», — сказано на сайте.

    Список погибших:

    1. Поросенов Сергей Иванович (машинист бульдозера D-275);

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    2. Толипов Дмитрий Борисович (гидромониторщик);

    3. Кожин Антон Михайлович (гидромониторщик);

    4. Данилов Александр Михайлович (водитель КАМАЗ-вахта);

    5. Мазепов Алексей Викторович (водитель КАМАЗ-вахта);

    6. Боровской Александр Петрович (водитель КАМАЗа-трала);

    7. Пронин Виктор Викторович (токарь);

    8. Боярсков Игорь Сергеевич (элетрогазосварщик);

    9. Свиридов Александр Евгеньевич (водитель погрузчика LW-500);

    10. Фомичев Денис Сергеевич (водитель погрузчика LW-500);

    11. Семешков Геннадий Евгеньевич (машинист экскаватора PC-400);

    12. Трофимов Валерий Владимирович. г. Мариинск, 17.09.1971 (охрана);

    13. Максимов Павел Александрович. поселок Шира, 20.06.1993 (охрана);

    14. Юдин Игорь Геннадьевич. г. Канск, 03.01.1961 (охрана);

    15. Бельдянов Александр Анатольевич, г. Ужур, 04.08.1972 (охрана).

    Губернатор Красноярского края Александр Усс выделит семьям всех погибших по одному миллиону рублей. Об этом в понедельник, 21 октября, заявила министр соцполитики края Ирина Пастухова. Компенсацию получат родственники всех 15 пострадавших, независимо от места их проживания.

    «Сибзолото» сообщило о 44 пострадавших при прорыве красноярских дамб

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    Пропали без вести:

    1. Козел Александр Вячеславович (вальщик леса);

    2. Еременко Вячеслав Викторович (электрогазосварщик);

    3. Амосов Юрий Владимирович, Заозерный Красноярского края (промывальщик геологических проб);

    4. Гриценко Евгений Валерьевич. Поселок Тиссуль Кемеровской обл. 26.08.1980 (охрана);

    5. Азимов Дишпод Абдужапарович (водитель погрузчика LW-500).

    На сайте холдинга «Сибзолото» сказано, что при сходе селевого потока пострадали 44 человека. Девять из них нуждались в госпитализации, четверо находятся в тяжелом состоянии. По данным «Интерфакса», на момент публикации материала один из пострадавших выписался по собственному желанию. Информации о том, кто именно покинул больницу, пока нет.

    В больнице:

    1. Шпагин Александр Владимирович (водитель автокрана);

    2. Бацалай Николай Николаевич (водитель КАМАЗ-топливозаправщик);

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    3. Дамба Андрей Николаевич (машинист бульдозера);

    4. Епишин Андрей Викторович (машинист экскаватора PC-400);

    5. Смирнов Вадим Анатольевич (слесарь-моторист);

    6. Тимохин Тимофей Александрович (электрогазосварщик);

    7. Асочанов Дмитрий Валентинович (охрана);

    8. Астафьев Анатолий Сергеевич (гидромониторщик);

    9. Чаптыков Андрей Григорьевич (машинист экскаватора PC-400).

    Прорыв дамбы на золотодобывающем прииске Сейба в Красноярском крае произошел в ночь на 19 октября. На рабочий поселок обрушился селевой поток, высота волны которого достигала пяти метров. На его пути оказались два временных общежития. Понедельник, 21 октября, в регионе объявили днем траура.