Опубликован список погибших, пострадавших и пропавших при прорыве дамб

Холдинг «Сибзолото» выразил соболезнования семьям всех погибших. «Стихия забрала жизни 15 наших товарищей, пять пропали без вести, девять старателей в больнице», — сказано на сайте.

Список погибших:

1. Поросенов Сергей Иванович (машинист бульдозера D-275);

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2. Толипов Дмитрий Борисович (гидромониторщик);

3. Кожин Антон Михайлович (гидромониторщик);

4. Данилов Александр Михайлович (водитель КАМАЗ-вахта);

5. Мазепов Алексей Викторович (водитель КАМАЗ-вахта);

6. Боровской Александр Петрович (водитель КАМАЗа-трала);

7. Пронин Виктор Викторович (токарь);

8. Боярсков Игорь Сергеевич (элетрогазосварщик);

9. Свиридов Александр Евгеньевич (водитель погрузчика LW-500);

10. Фомичев Денис Сергеевич (водитель погрузчика LW-500);

11. Семешков Геннадий Евгеньевич (машинист экскаватора PC-400);

12. Трофимов Валерий Владимирович. г. Мариинск, 17.09.1971 (охрана);

13. Максимов Павел Александрович. поселок Шира, 20.06.1993 (охрана);

14. Юдин Игорь Геннадьевич. г. Канск, 03.01.1961 (охрана);

15. Бельдянов Александр Анатольевич, г. Ужур, 04.08.1972 (охрана).

Губернатор Красноярского края Александр Усс выделит семьям всех погибших по одному миллиону рублей. Об этом в понедельник, 21 октября, заявила министр соцполитики края Ирина Пастухова. Компенсацию получат родственники всех 15 пострадавших, независимо от места их проживания.

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Пропали без вести:

1. Козел Александр Вячеславович (вальщик леса);

2. Еременко Вячеслав Викторович (электрогазосварщик);

3. Амосов Юрий Владимирович, Заозерный Красноярского края (промывальщик геологических проб);

4. Гриценко Евгений Валерьевич. Поселок Тиссуль Кемеровской обл. 26.08.1980 (охрана);

5. Азимов Дишпод Абдужапарович (водитель погрузчика LW-500).

На сайте холдинга «Сибзолото» сказано, что при сходе селевого потока пострадали 44 человека. Девять из них нуждались в госпитализации, четверо находятся в тяжелом состоянии. По данным «Интерфакса», на момент публикации материала один из пострадавших выписался по собственному желанию. Информации о том, кто именно покинул больницу, пока нет.

В больнице:

1. Шпагин Александр Владимирович (водитель автокрана);

2. Бацалай Николай Николаевич (водитель КАМАЗ-топливозаправщик);

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3. Дамба Андрей Николаевич (машинист бульдозера);

4. Епишин Андрей Викторович (машинист экскаватора PC-400);

5. Смирнов Вадим Анатольевич (слесарь-моторист);

6. Тимохин Тимофей Александрович (электрогазосварщик);

7. Асочанов Дмитрий Валентинович (охрана);

8. Астафьев Анатолий Сергеевич (гидромониторщик);

9. Чаптыков Андрей Григорьевич (машинист экскаватора PC-400).

Прорыв дамбы на золотодобывающем прииске Сейба в Красноярском крае произошел в ночь на 19 октября. На рабочий поселок обрушился селевой поток, высота волны которого достигала пяти метров. На его пути оказались два временных общежития. Понедельник, 21 октября, в регионе объявили днем траура.