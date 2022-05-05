«Газпром» задействует избыточные российские сухопутные мощности «Северного потока — 2» для развития газоснабжения Северо-Запада России. Ведь сейчас газопровод не используется.

«В связи с тем, что в настоящее время морской газопровод „Северный поток — 2“ не используется, и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона, „Газпром“ принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта „Северный поток— 2“ для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России», — сказано в сообщении «Газпрома» в официальном Telegram-канале.

Накануне официальный представитель компании Сергей Куприянов сообщил, что заявки от европейских стран на поставку российского газа через Украину увеличились на 43%. Об этом написал RT.

После начала спецоперации на Украине западные страны начали вводить санкции против России. В качестве одной из мер РФ заявила, что будет принимать оплату за газ только в российских газ. Болгария и Польша оказались в числе тех государств, которые не пошли на эти условия. В итоге поставки газа в эти страны уже приостановлены.