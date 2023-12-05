05 декабря 2023, 14:06
Руководители «Крымэнерго» лишились постов после сильного шторма
Аксенов провел «чистку» руководящего состава «Крымэнерго» после шторма
Долгая работа по ликвидации последствий обрушившегося на Крым шторма обернулась отставками руководителей районных электрических сетей. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил глава региона Сергей Аксенов.
Он пояснил, что в отношении руководителей муниципалитетов и руководителей компании «Крымэнерго» провели служебное расследование, связанное с долгим отсутствием электричества в пострадавших от стихии домах.
Реклама
Аксенов заявил, что уже уволил руководителя РЭС Черноморского района. Следующим на очереди стоит глава РЭС в Сакском районе.
«По „Крымэнерго“ в целом чистки продолжаются, еще будут замены руководящего состава, я имею в виду начальников подразделений на местах», — заявил глава республики.
Сильнейший шторм обрушился на Крым 26 ноября. Сильнейший ураган пронесся по северо-западным районам полуострова, зашел в Севастополь и Евпаторию. Всего стихия бушевала в 320 населенных пунктах. Без света оставались более 500 тысяч человек.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что ущерб от урагана превысил один миллиард рублей. Полностью электроснабжение на полуострове восстановили только 4 декабря.
Отставки
Электричество
Крым
Шторм
Реклама
Реклама