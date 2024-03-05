Общество 05 марта 2024, 18:01 Руководитель делегации Мексики выступил на подмосковном стенде ВФМ РИА «Новости»

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На стенде Подмосковья в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи выступили руководитель делегации Мексики Антонио Кармона и специалист по международным отношениям Яир Евангелиста. Об этом сообщил Telegram-канал «Мы — будущее».

«Тема встречи — „Россия и Мексика: важность культурного и технологического сотрудничества“. Расширяем круг друзей, и это прекрасно», — указали авторы публикации.

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На подмосковном стенде работает открытый микрофон, где любой желающий может выступить, рассказать о себе, о своей профессиональной деятельности или даже спеть и станцевать.

Ранее молодежь из Московской области встретилась с иностранной делегацией, которая посетит регион после завершения основной программы ВФМ. Подольская фолк-группа «Канарейка» сыграла с зарубежными гостями в старинную русскую народную игру.