«Руки закрутил и завел». Мать рассказала о чукотском участковом, который посадил в самодельную клетку ее сына

Чукотский участковый сажал людей в самодельную металлическую клетку и раньше. Незаконно задержанные проводили там по несколько часов, пока он составлял протокол. Об этом «360» рассказала мать одного из пострадавших от действий участкового Эмма.

Она отметила, что ее сын «хулиганил», поэтому участковый обратил на него внимание. Что именно он сделал, Эмма не уточнила.

«Просто руки закрутил и завел туда. [Сын провел там] часа три-четыре, пока участковый составлял протокол. Клетка находилась у участкового в опорном пункте. Старшая дочь носила ему (сыну — прим. ред.) чай в термосе», — рассказала собеседница.

Женщина отметила, что попытки засадить людей в клетку были и раньше. Однажды участковый пытался сделать это с ней.

«Я один раз с магазина шла с продуктами перед Новым годом. Он со мной борьбу затеял, чтобы меня в эту клетку посадить. Пограничник заступился за меня. Вот я с ним боролась на улице, с этим участковым», — пояснила она.

Однако раньше никто не жаловался на действия участкового, потому что даже не думали, что это незаконно.

«Заявление не писала, потому что не знала, что это незаконная клетка. Мы не знали, что это была незаконная клетка, пока не пожаловались в прокуратуру», — уточнила Эмма.

Собеседница добавила, что сейчас участкового уже уволили. «360» связался с ним, но мужчина отказался комментировать ситуацию. При этом он заявил, что продолжает работать на прежнем месте.

По данным следствия, сотрудник подразделения участковых уполномоченных полиции МОтд МВД России «Провиденское» незаконно запирал в самодельную клетку людей, там самым нарушая их конституционные права. За прошлый год он удерживал там не менее трех человек.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и причинением тяжких последствий.