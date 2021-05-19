Чукотского участкового заподозрили в удержании людей в самодельной клетке в полиции

Следователи на Чукотке открыли уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении местного участкового. По предварительным данным, он незаконно помещал людей в самодельную металлическую клетку в коридоре полицейского участка.

Как сообщили в СК РФ по региону, 9 сентября 2020 года сотрудник подразделения участковых уполномоченных полиции МОтд МВД России «Провиденское» запер в клетке 21-летнюю девушку. Он «незаконно применил насилие, чем причинил ей физическую боль и телесные повреждения, а также существенно нарушил права потерпевшей».

В течение 2020 года этот же полицейский, чье имя не называется, долгое время незаконно держал в металлической клетке 34-летнюю женщину и 21-летнего мужчину. Таким образом он лишил их «возможности свободного перемещения, вследствие чего существенно были нарушены их конституционные права».

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и причинением тяжких последствий».

Следователи продолжают расследование и выясняют все обстоятельства преступлений.