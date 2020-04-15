Экстремалы в самоизоляции. Руфер показал видео с трюками на кабеле между домами

Экстремал из Петербурга Святослав решил развлечься во время самоизоляции и снял ролик с трюками на высоте. Сначала может показаться, что это специальный трос. Руфер рассказал «360», что это телевизионный кабель. Он тренируется на нем ранним утром, когда никто этого не видит.

«Есть один секрет, о котором никто не знает. Это никакой не трос, а кабель телевизионный. Он всегда был натянут там. Я там занимаюсь каждый день, в пять утра, когда еще темно и никто это не видит. Занимаюсь примерно минут пять. Делаю разминку. Просто мы решили со знакомым поснимать, когда рассвет настанет», — сообщил Святослав.

Собеседник отметил, что занимается трюками уже около 10 лет. Кабель этот заизолирован, и трюки он выполняет обязательно со страховкой. В подписи к видео он отметил, что режим изоляции не нарушил, так как на высоте людей нет и контактировать не с кем.

Россияне живут в режиме строгой самоизоляции с конца марта. Власти ввели это ограничение, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. По последним данным, в России зафиксировали 21 102 случая заражения.