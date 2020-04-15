Экстремалы в самоизоляции. Руфер показал видео с трюками на кабеле между домами
«Есть один секрет, о котором никто не знает. Это никакой не трос, а кабель телевизионный. Он всегда был натянут там. Я там занимаюсь каждый день, в пять утра, когда еще темно и никто это не видит. Занимаюсь примерно минут пять. Делаю разминку. Просто мы решили со знакомым поснимать, когда рассвет настанет», — сообщил Святослав.
Собеседник отметил, что занимается трюками уже около 10 лет. Кабель этот заизолирован, и трюки он выполняет обязательно со страховкой. В подписи к видео он отметил, что режим изоляции не нарушил, так как на высоте людей нет и контактировать не с кем.
Россияне живут в режиме строгой самоизоляции с конца марта. Власти ввели это ограничение, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. По последним данным, в России зафиксировали 21 102 случая заражения.