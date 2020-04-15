МЧС напомнило, без чего не будет эффекта самоизоляции

Самоизоляция теряет смысл, если часто выходить на улицу, а потом сидеть в грязной и душной квартире. Жилище необходимо регулярно проветривать и проводить влажную уборку.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на МЧС, чтобы эффект от самоизоляции был максимальным, необходимо регулярно проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами. Все помещения в доме нужно проветривать.

Выходить на улицу даже ненадолго лишний раз не стоит. Если вы покупаете еду и другие товары онлайн, то все контакты с курьерами лучше минимизировать и ни в коем случае не использовать рассадник заразы — наличные. Оплачивать покупки лучше через электронный кошелек или при помощи приложений банков.

С конца марта многие россияне живут в режиме самоизоляции. На улицу без веской причины никому выходить нельзя. Это ограничение сначала ввели в Москве и Подмосковье. Затем подключилось большинство других регионов. Российские медики зафиксировали уже 21 102 случая заражения коронавирусом. От болезни COVID-19 в РФ умерли 170 человек.