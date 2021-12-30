В России могут полностью исчезнуть из продажи ртутные градусники. Об этом со ссылкой на представителей аптечных сетей и ретейлеров написала газета «Ведомости».

Дело в том, что почти восемь лет назад Россия и еще 127 стран подписали Минаматскую конвенцию, правда, Россия пока не ратифицировала этот документ. Согласно конвенции, с 2020 года запрещается экспорт и импорт некоторых ртутьсодержащей продукции.

Подавляющая часть ртутных термометров импортируется в Россию из Китая, который является крупнейшим производителем таких градусников. По данным ФТС, в 2019 году 95,7% ввезенных в РФ термометров были китайскими.

В аптечной сети «36,6», которая включает более 1500 аптек, сообщили, что у них почти не осталось ртутных термометров. А в сеть «Ригла», включающую более 3500 аптек и занимающую второе место по выручке в рейтинге DSM Group, поставки термометров прекратили еще в начале 2021 года, правда, причиной стало закрытие импорта из КНР.

Аналитики DSM выяснили, что в 2021 году россияне при отсутствии ртутных градусников покупали электронные. А в аптеках сети «36,6» начали продавать спиртовые термометры.

Ранее сообщалось, что продажи нелегальных вейпов в интернете выросли в два раза.