Черный онлайн-рынок вейпов увеличил оборот вдвое

Торговать электронными сигаретами в интернете запрещено, однако это не мешает расти объемам их продаж, в том числе и онлайн. Об этом со ссылкой на исследование сервиса Gorodissky IP Security написала газета «Коммерсант».

По оценке аналитиков, черный рынок вейпов в интернете в 2021 году увеличил оборот вдвое, до 23 миллиардов рублей. Аналитики подсчитали, что за 2021 год продадут около 46 миллионов таких девайсов онлайн.

Торговцы незаконными электронками ставят наценку до 150%, так что их нелегальный бизнес процветает. При этом ущерб бюджету страны составит 4,2 миллиарда рублей. По прогнозам, в 2022 году теневой сегмент так называемых электронных средств доставки никотина (ЭСДН) может вырасти до 28,9 миллиарда рублей, а госказна потеряет более 5,2 миллиарда. Основные каналы таких продаж — сайты и социальные сети.

Юрист фирмы «Косенков и Суворов» Василий Хохлов пояснил, что по действующим законам в стране запрещена онлайн-продажа электронных сигарет с никотином. При этом устройства без никотина не подпадают под запрет, но их нельзя продавать детям.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предлагала рассмотреть вопрос о внесудебной блокировке нелегальных сайтов с вейпами.