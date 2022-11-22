Общество 22 ноября 2022, 15:13 РПЦ сочла обыски в Киево-Печерской лавре акцией устрашения Представитель РПЦ Легойда: обыски в Киево-Печерской лавре устроили ради устрашения РИА «Новости»

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Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда счел обыски в Киево-Печерской лавре акцией устрашения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Легойды, на эту акцию вряд ли обратят внимание представители международного правозащитного сообщества.

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«В условиях эскалации конфликта злоба выплескивается на тех, кто беззащитен и виновен уж тем, что поклоняется тем же святым, совершает богослужение на том же общем древнем языке, что и Церковь, провозглашенная „вражеской“», — отметил председатель Синодального отдела.

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Он напомнил, что РПЦ уже была мишенью, избранной безбожной властью для уничтожения. Легойда призвал прекратить преследования, чтобы в святой обители продолжать возносить молитвы за мир.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обыски в монастыре военными действиями против РПЦ.