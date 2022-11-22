Мир 22 ноября 2022, 14:38 Обыски в Киево-Печерской лавре сочли звеном борьбы Украины с РПЦ Представитель Кремля Песков назвал обыски в лавре военными действиями против РПЦ Служба безопасности Украины

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Обыски в Киево-Печерской лавре — это очередные военные действия Киева против Русской православной церкви. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел приезд СБУ в монастырь звеном в цепи борьбы Украины с РПЦ. Об этом написал RT.

«Украинская сторона давно воюет с Русской православной церковью. Я бы сказал, что это нужно рассматривать как очередное звено в цепи вот этих военных действий против русского православия», — сказал Песков.

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Во вторник, 22 ноября, стало известно, что СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре. Эту информацию подтвердил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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Первоначально выдвигалось две версии. По одной из них помещения проверяют на наличие оружия и диверсантов. По второй обыски проводятся по уголовному делу из-за исполнения на литургии песни о «прославлении России».

СБУ объяснила обыски в Киево-Печерской лавре борьбой с «ячейкой Русского мира».