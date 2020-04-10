РПЦ призвала верующих не посещать храмы во время Страстной недели
Порядок посещения церквей в Вербное воскресенье, Страстную неделю и Пасху разработала рабочая группа при патриархе Кирилле. Об этом сообщили представители рабочей группы в своем Telegram-канале.
Духовенство монастырей и приходов должны донести до людей, что из-за эпидемиологической ситуации в стране лучше молиться дома. На эти «временные лишения» следует пойти ради жизни и здоровья своих близких.
Однако епархиальным архиеерям посоветовали следить за обстановкой в своем регионе и уже на основе этого принимать решение. Если ситуация с коронавирусом благоприятна, то посещать храмы можно. Однако при этом следует не забывать о мерах предосторожности.
Православные отпразднуют Вербное воскресенье 12 апреля. В этот день патриарх Кирилл проведет службу, которую можно будет посмотреть в режиме онлайн. «360» покажет прямую трансляцию из Храма Христа Спасителя. В понедельник, 13 апреля, начнется Страстная неделя, которая завершится Пасхой.