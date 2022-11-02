РПЦ призвала с любовью относиться к представителям ЛГБТ | 360°

Общество 02 ноября 2022, 05:10 РПЦ призвала с любовью относиться к представителям ЛГБТ Представитель РПЦ Легойда: патриархат призывает не унижать членов ЛГБТ-сообществ Публичное достояние

Читать 360tv в

Русская православная церковь призывает относиться к представителям ЛГБТ-сообществ с любовью, не унижать их. Об этом РИА «Новости» заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он отметил, что пропаганда греха должна преследоваться по закону.

«Церковь ко всем призывает относиться с любовью, даже к тем, кто с нашей точки зрения совершает грех. <…> Но демонстрация своего греховного поведения, попытка вовлечь в него окружающих должны пресекаться законом. Унижать никого не надо, но для всех лучше, если греховные наклонности человека станут предметом исповеди <…>, но не публичного навязывания и оправдания», — отметил Легойда.

Реклама

РПЦ всегда ратовала за традиционные ценности, прописанные в законодательстве. Церковь осуждает пропаганду греховных явлений, поэтому навязывание такого поведения считается недопустимым.

Реклама

Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Документ предлагает установить до пяти миллионов рублей штрафа за пропаганду ЛГБТ и до 10 миллионов рублей — за пропаганду педофилии.