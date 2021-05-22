РПЦ предложила запретить любительскую охоту

В Русской православной церкви считают, что охоту в качестве развлечения или хобби нужно запретить. Такое мнение высказал глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

В РПЦ выступили за введение новых правил для охотников, которые бы заодно исключали доступ широких слоев населения к оружию.

«Охота в качестве развлечения или в качестве хобби вообще должна быть запрещена», — заявил митрополит Иларион в передаче «Церковь и мир» в эфире канала «Россия 24».

Священник подчеркнул, что если охота необходима в целях уменьшения популяции каких-либо животных, то этим должны заниматься профессионалы, которые получают специальную лицензию.

В Госдуму на этой неделе внесли законопроект, который ужесточает контроль за оборотом оружия. Предлагается повысить штрафы за утрату оружия, а также установить ответственность за распространение инструкций по его созданию и совершенствованию боевых свойств в СМИ. Кроме того, ответственность могут установить за незаконный оборот даже маломощного оружия всех видов.