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    22 мая 2021, 17:14

    РПЦ предложила запретить любительскую охоту

    Александр Блинов

    В Русской православной церкви считают, что охоту в качестве развлечения или хобби нужно запретить. Такое мнение высказал глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

    РПЦ предложила запретить любительскую охоту

    В РПЦ выступили за введение новых правил для охотников, которые бы заодно исключали доступ широких слоев населения к оружию.

    «Охота в качестве развлечения или в качестве хобби вообще должна быть запрещена», — заявил митрополит Иларион в передаче «Церковь и мир» в эфире канала «Россия 24».

    Священник подчеркнул, что если охота необходима в целях уменьшения популяции каких-либо животных, то этим должны заниматься профессионалы, которые получают специальную лицензию.

    В Госдуму на этой неделе внесли законопроект, который ужесточает контроль за оборотом оружия. Предлагается повысить штрафы за утрату оружия, а также установить ответственность за распространение инструкций по его созданию и совершенствованию боевых свойств в СМИ. Кроме того, ответственность могут установить за незаконный оборот даже маломощного оружия всех видов.