Контролировать оборот оружия в России будут жестче

В Госдуму внесли законопроект, включающий поправки к КоАП по госконтролю за оборотом оружия. Об этом сообщило РИА «Новости».

Документ предполагает штраф за утрату оружия в размере от пяти до 10 тысяч рублей либо лишение права на его приобретение и ношение на срок до трех лет с возможной конфискацией. Срок давности привлечения к ответственности за такие правонарушения в сфере оборота оружия предлагается увеличить с двух месяцев до одного года.

В документе указано, что за последние пять лет в России было утрачено 28 283 единицы оружия, зарегистрированного Росгвардией.

Предлагается установить ответственность за незаконный оборот даже маломощного оружия всех видов и типов, а также за ношение холодного оружия.

Под административную ответственность также могут подпасть публикации в СМИ с инструкциями по самодельному изготовлению оружия и восстановлению его боевых свойств, а также взрывчатых веществ и устройств. В таком случае для граждан штрафы составят от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностным лиц — 40–50 тысяч рублей, для предпринимателей — 50–100 тысяч рублей.