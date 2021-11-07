РПЦ предложила ввести штрафы за отсутствие QR-кодов

Чем жестче станут карантинные меры, тем лучше станет ситуация с коронавирусом в стране. Для этого председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) предложил ввести штрафы за отсутствие QR-кодов.

«Рано или поздно мы к этому придем, и чем раньше мы к этому придем, тем лучше. Потому что каждый день мы теряем тысячу человек — это все равно как если бы на войне мы каждый день теряли полк. При таких темпах смертности, я думаю, что речь может идти об общенациональной катастрофе», — рассказал он в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Митрополит также выразил уверенность, что никакой революции из-за несоблюдения карантинных мер в России не случится.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее сообщил, что число вакцинированных от коронавируса в России выросло в четыре-пять раз. Он заявил, что решение ввести в России нерабочие дни, а также ограничение массовых мероприятий улучшило ситуацию с распространением коронавируса.