РПЦ пообещала не вводить QR-кодов для прихожан храмов

Церковь не намерена вводить QR-коды для посещения храмов прихожанами. Верующие соблюдают все необходимые меры безопасности во время проведения служб. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Он отметил, что многие прихожане сегодня стоят во время богослужения на улице.

«Церковь не может вводить подобные условия посещения храмов», — ответил Легойда на вопрос о QR-кодах для прихожан.

Соблюдаемых прихожанами мер безопасности на сегодняшний день вполне достаточно, отметил он.

Использование QR-кодов для посещения заведений общественного питания ввели власти Москвы и Московской области. Получить такой пропуск могут те, кто сделал прививку от коронавируса, переболел или готов предоставить отрицательный ПЦР-тест. Он будет доступен на портале госуслуг. Исключение сделали только для детей и подростков до 18 лет.

Новые правила начнут действовать с 28 июня. На такие меры власти пошли из-за резкого роста количества зараженных.