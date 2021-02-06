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    06 февраля 2021, 16:15

    РПЦ пока не станет ослаблять антивирусные меры в храмах

    Гора Орлов

    РПЦ не планирует ослабления антивирусных мер в храмах. Строгие меры будут соблюдаться, пока существует опасность, сказал митрополит Иларион.
    РПЦ пока не станет ослаблять антивирусные меры в храмах

    «Русская православная церковь не собирается ослаблять противовирусных санитарно-гигиенических мер в храмах, несмотря на нарастающие успехи в борьбе с COVID-19», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

    «Я думаю, что нам не надо спешить с ослаблением тех мер, которые были приняты в начале пандемии», — сказал в эфире телеканала «Россия 24» митрополит Волоколамский Иларион.

    По мнению митрополита, пандемия коронавируса, будет длиться еще долго, и опасность заболеть существует для огромного количества людей, поскольку многие еще не делали прививку.

    «Думаю, мы будем соблюдать те меры, которые были с самого начала предписаны святейшим патриархом и Священным Синодом, и будем ждать момента, когда пандемия окончательно нас покинет» — заключил Илларион.

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