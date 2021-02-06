РПЦ пока не станет ослаблять антивирусные меры в храмах

РПЦ не планирует ослабления антивирусных мер в храмах. Строгие меры будут соблюдаться, пока существует опасность, сказал митрополит Иларион.

«Русская православная церковь не собирается ослаблять противовирусных санитарно-гигиенических мер в храмах, несмотря на нарастающие успехи в борьбе с COVID-19», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Я думаю, что нам не надо спешить с ослаблением тех мер, которые были приняты в начале пандемии», — сказал в эфире телеканала «Россия 24» митрополит Волоколамский Иларион.

По мнению митрополита, пандемия коронавируса, будет длиться еще долго, и опасность заболеть существует для огромного количества людей, поскольку многие еще не делали прививку.

«Думаю, мы будем соблюдать те меры, которые были с самого начала предписаны святейшим патриархом и Священным Синодом, и будем ждать момента, когда пандемия окончательно нас покинет» — заключил Илларион.

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