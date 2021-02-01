Путин вручил патриарху Кириллу букет роз в честь годовщины интронизации

«Ваше святейшество, добрый день. Хочу поздравить вас с днем интронизации», — процитировала российского лидера «Газета.ru».

Патриарх поблагодарил российского лидера за поздравление и подчеркнул, что пребывает в добром здравии. На вопрос президента о настроении, патриарх Кирилл ответил, что у него хорошее настроение.

Отмечается, что бывшего митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла избрали местоблюстителем патриаршего престола на экстренном заседании Священного синода 6 декабря 2008 года. Это произошло сразу после смерти патриарха Алексия II.

В конце января 2009 года он стал 16-м патриархом Московским и всея Руси. Нового главу РПЦ возвели на патриарший престол 1 февраля 2009 года.