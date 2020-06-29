РПЦ назвала трагикомичными слова схиигумена Сергия про голосование по Конституции

Призывы запрещенного в служении схиигумена Сергия (Романова) не участвовать в голосовании по поправкам к Конституции РФ прокомментировали в РПЦ. Там их назвали несерьезными.

«Эпатажные заявления этого запрещенного в служении священнослужителя продолжаются по нарастающей и становятся все более трагикомичными», — заявил «Интерфаксу» замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее схиигумен Сергий заявил на одном из YouTube-каналов, что не следует участвовать в голосовании по поправкам в Основной закон. По его словам, эта процедура откроет путь силам зла и приведет к потере благодати Святой Троицы и Покрова Божией Матери.

Представитель РПЦ выразил сожаление в связи с тем, что монах-схимник в итоге превратился в скандального видеоблогера, ролики которого ждут как циркового представления.

Слова про голосование не первое одиозное высказывание Сергия. Ранее он назвал пандемию мифом. Также монах призывал не подчиняться церковному руководству и властям.

На прошедших выходных в Среднеуральском женском монастыре, связанным с Сергием Романовым, произошел скандал. Там напали на съемочную группа телеведущей и журналистки Ксении Собчак.