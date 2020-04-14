Розничная торговля в России упала на 35% из-за пандемии

Рынок в РФ сжался из-за эпидемии коронавируса. Торговля в розницу упала на 35%. В России есть все необходимое, чтобы выровнять ситуацию.

«Самая чувствительная проблема для компаний — и у нас, и в других странах — это сокращение спроса. Так, объем розничной торговли, розничных продаж в России в апреле снизился более чем на 35%», — приводит «Интерфакс» слова президента России Владимира Путина на совещании по экономическим вопросам.

Российский лидер заявил, что рынок из-за пандемии сжался резко, почти одномоментно. Для многих предприятий это стало сильным потрясением. Путин подчеркнул, что распространение коронавируса нарушило кооперационные, торговые и хозяйственные связи. По словам главы государства, в России есть все необходимые антикризисные ресурсы. Главное, что их надо максимально эффективно использовать.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии 11 марта. В России предприняли беспрецедентные меры безопасности. Почти вся страна сейчас живет в самоизоляции. Открыты лишь продуктовые магазины и аптеки. Многие предприятия, кроме стратегически важных, приостановили свою работу. Путин ранее объявил весь апрель нерабочим. По состоянию на 14 число в России зафиксировали 21 102 случая заражения 2019-nCoV.