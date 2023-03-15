Общество 15 марта 2023, 09:39 Упрощенное получение российского паспорта предложили восстановить для граждан ряда стран Депутат Затулин: упрощенное получение паспорта РФ нужно вернуть для граждан ряда стран РИА «Новости»

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Для граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, которые живут в России и имеют ВНЖ, предложили распространить право на упрощенное получение гражданства РФ. Такую поправку внес первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, сообщило РИА «Новости».

Депутат обратил внимание, что в версии законопроекта, который приняли в первом чтении, такое право предусматривается через указ президента страны.

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«В пояснительной записке к президентскому законопроекту говорится, что этой категории граждан можно будет дать право на гражданство через указ президента. Но зачем ждать указа?» — поинтересовался Затулин.

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По его словам, если действующий закон дает такое право, новый документ не должен его лишать. Предложенная поправка снимает этот вопрос, пояснил он.

В комментарии агентству депутат добавил, что подготовил и ряд других предложений. В частности, о сроках проживания в России для того, чтобы иметь право на упрощенное гражданство. Их предлагается сократить с трех лет до года.

Еще один момент касается части закона, где идет речь о возможности упрощенного гражданства для членов семей, которые состоят в браке с россиянами.

«Я предложил просто срок брака, если он в браке состоит не менее трех лет, тогда это основание… бывают обстоятельства, когда могут не иметь детей», — сказал Затулин.