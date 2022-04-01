Роуминг между Россией и Белоруссией полностью отменят до 1 июня. Об этом сообщил российский посол в Минске Борис Грызлов, написало РИА «Новости».

«В соответствии с решением высшего Госсовета роуминг полностью отменят до 1 июня», — сообщил дипломат.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко накануне заявил, что с 1 апреля жителям России и Белоруссии больше не придется оплачивать входящие звонки в роуминге.

Заместитель главы Министерства цифрового развития Дмитрий Ким добавил, что в Белоруссии на настоящий момент пребывают как минимум 90 тысяч российских абонентов.

С 1 ноября 2020 года в мобильные операторы в тестовом режиме понизили сумму за роуминг с 30 до 1,5 цента за минуту.