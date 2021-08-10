Россия и Белоруссия снизят тарифы в роуминге с 1 сентября

Россия и Белоруссия перейдут на постоянные сниженные тарифы телефонного роуминга с 1 сентября. Об этом со ссылкой на белорусское посольство сообщил ТАСС.

Группа высокого уровня Совета министров Союзного государства по итогам заседания приняла решение о завершении тестового периода новой тарификации в роуминге. Сниженные тарифы с 1 сентября 2021 года будут применяться для абонентов двух стран на постоянной основе.

На новые тарифы в роуминге мобильные операторы двух стран в рамках теста перешли с ноября 2020 года. Ставку интерконнекта снизили с 30 центов до 1,5 цента за минуту. Это сумма, которую один оператор платит другому за разговор абонента вне своей сети.

Наметились также новые направления сотрудничества. На заседании в том числе обсудили взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса в России и Белоруссии, порядок признания цифровой подписи в электронных документах и обеспечения их юридической силы при трансграничном взаимодействии, сотрудничество в сфере микроэлектроники и применение компонентной базы белорусского производства в РФ.