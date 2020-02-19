Роструд рассказал об оплате еще одного выходного перед праздниками

Предлагать работникам дополнительный выходной перед праздниками — это обычная практика для частных компаний. За него могут не заплатить, и это законно.

«Предоставлен­ие работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных труд­овым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработной платы», — рассказали «Российской газете» в Роструде.

Если работодатель хочет сделать подарок своему работнику и оплатить этот день, то для этого нужно издать локальный приказ. Какой-то установленной формы для подобного рода приказов не существует. В 2020 году День защитника Отечества приходится на воскресенье, поэтому россияне будут отдыхать дополнительно в понедельник, 24 февраля.

Ранее эксперты составили рейтинг самых популярных подарков для мужчин в этот день. Обошлось без сюрпризов: на первом месте трусы, носки и галстуки, на втором — пена для бритья и прочая косметика, а на третьем — алкоголь.