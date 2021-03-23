Роструд подсчитал, что каждый шестой россиянин готов переехать в Москву ради работы

В столицу ради работы готовы переехать более 52 тысяч россиян. Всего сменить свой регион ради карьеры готовы около 300 тысяч жителей.

К таким результатам пришли специалисты Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), сообщил ТАСС.

«Всего по данным портала „Работа в России“ порядка 300 тысяч соискателей готовы рассмотреть возможность переезда в другой регион при трудоустройстве. Из них примерно каждый шестой выбирает Москву как наиболее предпочтительный вариант», —сообщил заместитель руководителя Роструда Денис Васильев.

Менее популярен, чем Москва, среди жителей России, готовых переехать в другой регион — Санкт-Петербург. Около 28 тысяч человек согласились бы жить в северной столице ради карьеры. Краснодарский край выбрали 23 тысячи человек. В десятку также вошли Крым, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский край, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Новосибирская область.

Васильев отметил, что более мобильные россияне, которые готовы ради карьеры переехать, живут в Москве, в Краснодарском крае и в Башкортостане.