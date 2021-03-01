Роструд напомнил, что россиян весной ждут три сокращенные рабочие недели

Короткая рабочая неделя предстоит россиянам во вторую неделю весны в связи с празднованием Международного женского дня. Также в этом сезоне будет еще две четырехдневные рабочие недели, напомнили в Роструде.

«Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до четырех дней», — рассказали РИА «Новости" в ведомстве.

Трудовые будни начнутся во вторник, 9 марта, и завершатся в пятницу, 12 марта. Четырехдневными будут и первые две рабочие недели мая. Выходить на службу нужно будет с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Всего в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последним рабочим днем года станет четверг, 30 декабря.

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Тех же, кто приедет или останется в Москве на 8 марта, ждет холодная погода. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в Международный женский день в российской столице будет морозно и, возможно, пойдет снег.