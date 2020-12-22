Роструд объяснил, как сделать 31 декабря выходным днем

В 2020 году 31 декабря выпало на четверг. День будет рабочим, но с сокращенной на час продолжительностью. Работодатель сможет сделать его выходным, если соблюдет условие об оплате этого дня.

Сокращенный рабочий день 31 декабря предшествует в производственном календаре 2020 года нерабочему праздничному дню, напомнил в беседе с РИА «Новости» заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Если сотрудникам предоставить дополнительный день отдыха и оплатить его, то 31 декабря работодатель вполне может объявит ь нерабочим.

«Если такая инициатива исходит от работодателя, то он должен решить вопрос об оплате этого выходного дня», — подчеркнули в Роструде. Обычно для этого издают локальный нормативный акт. В нем необходимо предусмотреть оплату предоставленного выходного.

Не работать дополнительный день сотрудник может без сохранения зарплаты, попросив в заявлении о таком отдыхе. Работодатель также вправе дать ему отгул — за сверхурочные отработки, выход на работу в выходной или праздник или как часть ежегодного отпуска.

В 2021 году россияне, напомнили в Роструде, отдыхают с 1 по 10 января включительно и выходят на работу в понедельник 11 января.