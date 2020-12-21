«Год был очень трудный»: Беглов объявил 31 декабря выходным днем в Петербурге

Для петербургских чиновников рабочий день перенесли на субботу, 26 декабря. Руководителям всех организаций, расположенных в городе, рекомендовали предоставить работникам выходной день 31 числа.

«Год был очень трудный. Надо дать возможность людям отдохнуть в новогодние праздники в кругу семьи. Самое безопасное — встречать Новый год дома», — прокомментировал свое решение губернатор Беглов.

Санкт-Петербург стал 38-м субъектом России, где последний день уходящего года станет выходным. Такое же решение приняли власти республик Алтай, Крым, Татарстан, Тува, Карелия, Бурятия, Мордовия, Чувашия, а также Владимирской, Архангельской, Костромской, Курской, Магаданской областей и других регионов.

Согласно проведенным в России социологическим опросам, более 80% граждан заявили, что хотели бы отдохнуть накануне Нового года и спокойно подготовиться к празднику.