Роструд объяснил, как оплачиваются новогодние каникулы

Зарплата россиян в январе не должна стать меньше из-за нерабочей недели. Оплата за эти дни гарантирована Трудовым кодексом.

О действующей системе рассказал «Российской газете» заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец. Она применима к сотрудникам, получающим оклад.

«Гарантия по сохранению оплаты труда применяется в зависимости от действующей у работодателя системы оплаты труда», — подчеркнул Шкловец.

Он напомнил, что нерабочие праздничные дни в календарном месяце основанием для снижения зарплаты сотрудникам на окладе не являются. Они получат такую же сумму, что и обычно.

«Остальным работникам <…> за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение, — добавил замруководителя Роструда, говоря о тех, кому установлена сдельная оплата труда.

Шкловец пояснил, что размер и порядок выплаты упомянутого вознаграждения зависит от договора или другого соглашения. Расход на подобную выплату относится к категории расходов на оплату труда в полном размере.

Ранее в Роструде напомнили, какие рабочие недели в 2020 году будут короткими.