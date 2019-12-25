Роструд объяснил, как оплачиваются новогодние каникулы
О действующей системе рассказал «Российской газете» заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец. Она применима к сотрудникам, получающим оклад.
«Гарантия по сохранению оплаты труда применяется в зависимости от действующей у работодателя системы оплаты труда», — подчеркнул Шкловец.
Он напомнил, что нерабочие праздничные дни в календарном месяце основанием для снижения зарплаты сотрудникам на окладе не являются. Они получат такую же сумму, что и обычно.
«Остальным работникам <…> за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение, — добавил замруководителя Роструда, говоря о тех, кому установлена сдельная оплата труда.
Шкловец пояснил, что размер и порядок выплаты упомянутого вознаграждения зависит от договора или другого соглашения. Расход на подобную выплату относится к категории расходов на оплату труда в полном размере.
Ранее в Роструде напомнили, какие рабочие недели в 2020 году будут короткими.