Роструд рассказал, какие рабочие недели в 2020 году будут короткими

Россиян ждут восемь коротких рабочих недель в 2020 году в связи с праздниками и переносами из-за них. Об этом сообщил замглавы Роструда Иван Шкловец.

Как написало РИА «Новости», по сокращенному графику нужно будет поработать в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре. Первая после новогодних праздников рабочая неделя окажется двухдневной. В конце февраля всего лишь четыре дня надо будет потрудиться — с 25 по 28 февраля. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества.

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Вторая рабочая неделя марта тоже выдастся сокращенной благодаря празднованию Международного женского дня. Следующая короткая неделя придется на конец апреля. Это связано с празднованием Дни весны и труда в мае.

Первая рабочая неделя мая уменьшится до трех дней. Это стало возможно из-за переноса выходных дней с субботы 4 января и воскресенья 5 января. Также и следующая неделя этого весеннего месяца будет укороченной в связи с празднованием Дня победы.

Летом короткая рабочая неделя придется на середину июня. День России отмечают 12 июня. В 2020 году он приходится на пятницу. Поэтому рабочими окажутся числа с 8-го по 11-е включительно. Однако после этого праздника никаких поблажек у россиян не ожидается вплоть до ноября. Тогда День народного единства поделит пятидневку на два периода. Работать нужно будет с 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.