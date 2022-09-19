Число беженцев с Украины и из Донбасса в России превысило 4,2 миллиона | 360°

Спецоперация 19 сентября 2022, 10:25 Поделиться Telegram

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Viber Число беженцев с Украины и из Донбасса в России превысило 4,2 миллиона РИА «Новости»

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Более 4,2 миллиона беженцев с территории Украины и Донбасса прибыли в Россию с февраля. Об этом рассказали ТАСС в силовых структурах.

«По данным на утро понедельника, границу с РФ пересекли более 4,2 миллиона человек, включая 654 тысячи детей. Почти половина из них — граждане ДНР и ЛНР», — сообщил собеседник информационного агентства.

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В пунктах временного размещения сейчас находятся 37 тысяч человек, из них почти 12 тысяч — дети. Остальные разместились у родственников или в частном порядке.

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Беженцам, по решению российского правительства, оказывают единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на человека. Уже выплачено более 8,5 миллиарда рублей. Такую же помощь получают жители территорий, пострадавших от боевых действий, — выплачено свыше 3,5 миллиарда рублей.

В конце августа сообщалось, что европейцы постепенно устают от украинских беженцев. Многие отмечают неблагодарность, надменность, грубость гостей. Недовольство этим уже начало выливаться в агрессию: недавно в Ирландии подростки жестоко избили 14-летнего украинца.

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