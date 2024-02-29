Общество 29 февраля 2024, 21:46 Ростех решил возобновить выпуск самолетов ДРЛО А-50 Глава Ростеха Чемезов: в России возобновят производство самолетов ДРЛО А-50 РИА «Новости»

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В России возобновят выпуск самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50, так как он нужен Вооруженным силам страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

«Конечно, восстанавливать этот самолет нужно. Конечно, мы будем его делать, он не только для нашей армии нужен, но и на экспорт», — заявил он журналистам в кулуарах Гостиного Двора перед посланием президента Федеральному собранию.

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Самолет ДРЛО А-50 создали на базе военно-транспортного самолета Ил-76 еще во времена Советского Союза. Его используют для разведки и обнаружения сил противника, а также координации действий союзников. Самолет называют аналогом американских AWACS.

Чемезов также сообщил о переносе выпуска пассажирского самолета МС-21, испытания которого еще не завершены, на 2025–2026 годы. Он объяснил это необходимостью обеспечить безопасность полетов.