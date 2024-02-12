Общество 12 февраля 2024, 15:12 Ростех просил суд смягчить приговор Суханову, Романовскому и Бигаеву Ростех просил смягчить приговор фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ростех просил суд о смягчении приговора фигурантам дела о вымогательстве Сергея Чемезова. Об этом в комментарии РИА «Новости» сообщил представитель главы госкорпорации.

По словам собеседника агентства, компания просила учесть смягчающие обстоятельства, в том числе извинения, которые принесли подсудимые, а Чемезов их принял.

Реклама

«Позиция Чемезова была донесена суду в ходе прений», — добавил он.

Приговоры бывшему коммерческому директору холдинга Ксении Собчак «Осторожно медиа» Кириллу Суханову, а также администраторам Telegram-канала «Тушите свет» Ариану Романовскому и Тамерлану Бигаеву вынес Хамовнический суд Москвы.

Суханов получил 7,5 года колонии строгого режима, а Романовскому и Бигаеву назначили по семь лет заключения каждому. Вину никто из них не признал.

Судебное решение теперь собираются обжаловать в апелляционном порядке. Ксения Собчак назвала приговор несправедливым.

«Я выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? За что такая несоразмерность? Просто отомстить?» — написала она в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».