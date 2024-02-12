Важное 12 февраля 2024, 12:38 Бывшего директора компании Собчак приговорили к 7,5 года колонии Экс-директор компании Собчак Суханов получил 7,5 года колонии за вымогательство РИА «Новости»

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Суд приговорил бывшего директора компании журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова к 7,5 года колонии за вымогательство. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Назначить Кириллу Суханову семь лет шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», — огласил решение на заседании в понедельник судья Андрей Лутов.

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Бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский, а также Тимур Бигаев получили по семь лет колонии.

Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» написала, что несогласна с таким вердиктом суда.

«Слов нет, это не просто несправедливость, а гораздо больше. Я выполнила все договоренности, чтобы было смягчение», — отметила она.

Фигуранты проходили по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова. По данным следствия, Суханов требовал у него 11 миллионов рублей взамен на обещание не публиковать порочащие его сведения в Telegram-канале «Тушите свет», где Бигаев и Романовский были администраторами.