Общество 09 января 2024, 18:19 «Ростех» предложил национализировать патронный завод в Климовске после аварии Ivtorov / Викимедиа

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Госкорпорация «Ростех» выразила готовность взять под контроль ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ), сообщили РБК в пресс-службе ведомства. На территории завода располагается котельная, перебои в работе которой оставили сотни жителей без отопления.

Представители «Ростеха» заявили о необходимости «навести порядок» на заводе, контрольный пакет акций которого принадлежит частным лицам. В госкорпорации подчеркнули, что работа менеджмента КСПЗ и уровень промышленной безопасности вызывают большое количество вопросов, а руководство предприятия не выполняет свои социальные обязанности.

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Согласно позиции ведомства, решить проблемы завода поможет его национализация. «Ростех», контролирующий 90% оборонных предприятий по всей стране и уже имеющий часть акций КСПЗ, направит президенту Владимиру Путину обращение о переходе завода под свой контроль. В корпорации подчеркнули, что финальное решение о национализации должно принять государство.

Ранее в Подмосковье задержали начальника котельной и гендиректора КСПЗ, обвиненных в срыве отопительного сезона. Параллельно ведется работа по восстановлению отопления: тепло удалось вернуть в 130 домов Климовска.