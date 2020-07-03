В России заявили о снижении темпа роста цены на бензин

По данным Росстата, на неделе с 22 по 28 июня средняя стоимость топлива возросла на 5 копеек по сравнению с предыдущей неделей — до 45,18 рубля за литр. Дизельное топливо подросло в цене только на 3 копейки и достигло отметку в 47,88 рубля за литр.

Бензин в России во второй половине мая рос в цене на 1-2 копейки в неделю, в первую неделю июня — на 6 копеек, следом — на 8 копеек. В неделю, предшествовавшую той, о которой говорится в материале, темп роста цен достиг пиковой отметки в 13 копеек.

В том числе к 29 июня, по данным ведомства, средняя розничная цена на бензин марки Аи-95 увеличилась на шесть копеек и достигла отметки в 46,26 рубля за литр, Аи-92 — возрос на четыре копейки — до 42,70 рубля за литр, рост цены на Аи-98 был самым маленьким — 3 копейки. Теперь стоимость литра этого топлива — 52,27 рубля.

Биржевые цены на бензин АИ-95 уже в третий раз начиная с 29 июня переваливают за исторический максимум и ставят новый рекорд. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость тонны топлива составила 58,445 тысячи рублей,