Биржевая цена на АИ-95 побила рекорд в третий раз

Оптовые цены на бензин АИ-95 продолжают расти. В понедельник 29 июня стоимость была 58,174 тысячи рублей за тонну, сейчас цена выросла и достигла 58,445 тысячи рублей. При этом в Европейской части России стоимость топлива выросла до значения 58,7 тысячи рублей за тонну. В северной столице цена на топливо вскочила до 61,78 тысячи рублей за тонну, а в Москве до 60,19 тысяч рублей.

Также выросла цена топлива «Регуляр-92» до 50,94 тысячи рублей за тонну. Кроме этого, подросла стоимость дизеля до 49,03 тысячи рублей. Меньше других подорожало горючее из сжиженных углеводородных газов. Его максимальная отметка в цене остановилась на 29,63 тысячи рублей за тонну.

Специалисты связывают такие скачки в цене с условиями, в которых находится рынок нефтепродуктов во время пандемии. Из-за ограничений спрос на топливо сначала упал, но когда ситуация изменилась, производители не успели быстро наладить производство, из-за чего цена на бирже выросла.