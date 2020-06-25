Рост цен на курицу, гречку и рис заметили в России

Сильнее всего подорожание отмечается на курином мясе — 0,7%. Причем в семи регионах России цены выросли более чем на 2,5%, в том числе в Кабардино-Балкарии — на 3,8% и Пензенской области — на 3,5%.

За этот период также подорожал черный чай (на 0,7%), рис шлифованный (на 0,6%), мясные консервы, гречка и шоколадные конфеты (на 0,5%), маргарин, консервы для детского питания (на 0,4%,) и соль поваренная (на 0,2%).

Вместе с тем чуть подешевели куриные яйца (на 1,3%), стерилизованное молоко (на 0,4%), сахар-песок (на 0,3%), а также свинина и замороженная рыба (на 0,2%)

«Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,8%, в том числе на картофель — 4,4%, яблоки — 3,1%, морковь — 1,4%. В то же время помидоры стали дешевле на 5,1%, лук репчатый — на 4,3%, огурцы — на 4,1%, капуста белокочанная — на 2,0%», — говорится в сообщении Росстата.

В мае ведомство также отмечало подорожание круп. Цены на продовольственные товары в России увеличились на 0,2% по сравнению с прошлым месяцем. В частности, большое влияние оказала гречка, подорожавшая на 6,3%.